Deux Chaux-de-Fonnières brillent en haltérophilie

La salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin accueillait samedi le 3e et dernier tour du championnat suisse ouest d’haltérophilie. Une compétition qui réunissait hommes et dames de la 1re à la 4e ligue.

Les Chaux-de-Fonnières se sont illustrées. Caroline Pellaton a terminé deuxième de la compétition et a remporté le classement final de 1re ligue féminine. Deborah Matthey a elle pris le troisième rang samedi et également gagné au classement général de la 2e ligue féminine.

Moins de succès chez les hommes. Les meilleurs cantonaux de la compétition sont Dylan Alic de Neuchâtel, qui a terminé quatrième en 1re ligue masculine, et Christophe Jacot de La Chaux-de-Fonds, qui a également terminé quatrième mais de 2e ligue.. /lyg