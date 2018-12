Succès sous la pluie pour la Trotteuse-Tissot

A noter que cette année il y avait du changement vu que la corrida hivernale des Montagnes neuchâteloises a tourné dans le sens des aiguilles d’une montre. Selon le comité, cette mesure devait permettre d’éviter les goulets d’étranglement en certains endroits et de fluidifier le parcours. Apprécié par les coureurs populaires, ce nouveau tracé n’a pas soulevé autant d’enthousiasme du côté de certains athlètes élite. Selon Julien Fleury qui a terminé troisième: « plusieurs passages dans le parc des Musées étaient dangereux et il est dommage que la montée de l’Hôtel-de-Ville a été supprimée, car il y avait beaucoup d’ambiance ». A l’inverse, la triathlète Joanna Ryter s’est déclarée enchanté avec le nouveau parcours. Selon cette dernière : « le tracé semblait beaucoup plus rapide ».

A voir donc si ces nouveautés seront reconduites l’année prochaine. En tout cas, la 11e Trotteuse-Tissot aura connu un beau succès. /jha