Mohamed Boulama et Maja Indermühle remportent le Trail de 7 lieues

Mohamed Boulama a triomphé ce samedi sur le Trail de 7 lieues à La Neuveville, distance reine de la traditionnelle Course des Pavés. Le Biennois a avalé les 24 km et 800 m de dénivelé en 1 heure 36 minutes et 26 secondes. Il devance Damien Schaedler de St-Imier, vainqueur du Trail du Jura bernois le mois dernier, de près de trois minutes (1h39’24’’). C’est un autre Biennois, Tristan Blanchard, qui complète le podium masculin en 1h41’58’’.





Laurence Yerly à six secondes de la gagne

La victoire s’est en revanche jouée dans un mouchoir de poche chez les dames. La Bernoise Maja Indermühle l’a emporté en 1h55’50’’ avec seulement six petites secondes d’avance sur la Neuchâteloise Laurence Yerly. La Seelandaise Monique Hofer termine troisième en 2h01’06’’.

1688 participants, record battu

La Course des Pavés de la Neuveville a également montré qu’elle continuait de grandir, même après 24 éditions. Les organisateurs enregistraient samedi après-midi un record de 1688 participants sur l’ensemble des courses. Avec 616 coureurs, le seul Trail de 7 lieues s’offre lui aussi un record de participation. /jpi