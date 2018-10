Le corps musclé de Nicolas Iong

Etre élu une seconde fois le plus bel homme musclé de la planète : voilà bien l’objectif de Nicolas Iong. L’an dernier à Las Vegas, ce Neuchâtelois de 29 ans était devenu champion du monde de bodybuilding en Men’s Physique. Cette catégorie de concours privilégie l’équilibre et l’esthétisme corporel et non le développement du volume musculaire.

Nicolas Iong va remettre son titre en jeu le 17 novembre prochain, toujours à Las Vegas.

Après avoir exercé des arts martiaux (boxe thaïlandaise, MMA et jiu jitsu brésilien), Nicolas Iong pratique la musculation depuis douze ans. Il est devenu champion d’Europe l’an dernier, ce qui lui a ouvert les portes des professionnels et du concours de Las Vegas. Il a donc été sacré champion du monde pour la première fois, un peu à la surprise générale, le 18 novembre 2017.

Le plus dur est bien évidemment de confirmer ce résultat. Pour ce faire, il soulève de la fonte tous les jours. Mais si cet exercice reste un plaisir pour lui, il relève en revanche qu’il faut s’astreindre à un régime alimentaire draconien et parfois pénible pour être prêt le jour-J. /mne