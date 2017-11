Course des Pavés : la météo n’empêche pas les exploits

Pavés glissants et flocons de neige n’ont pas arrêté samedi les participants de la 23e Course des Pavés de La Neuveville. Dans des conditions météorologiques difficiles, le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury s’est imposé chez les hommes en une heure 35 minutes et 9 secondes sur le parcours du Trail de 7 Lieues, long de 24 km. Il améliore ainsi de plus d’une minute le record détenu précédemment par Jérémy Hunt. Il est suivi par l’habitant de Court Michaël Morand et le Vaudruzien Arnaud Sauvaget. Chez les femmes, la victoire est revenue à la Franc-Montagnarde Odile Rein-Spycher. Elle a parcouru la distance en une heure 49 minutes et 9 secondes, devançant ainsi la gagnante de l’an dernier Laurence Yerly. Eléonore Paupe de Pleigne complète le podium. Les résultats complets sont à retrouver sur ce lien.

Nombre record d’inscrits

Cette édition a également vu un nombre record de personnes s’inscrire. Selon les organisateurs, 1521 coureurs ont en effet reçu un dossard, dont 457 pour le Trail de 7 Lieues uniquement. /amo