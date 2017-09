Laurence Yerly imbattable sur la course Villeret-Chasseral-Villeret

L’Éthiopie a été à l’honneur sur les pentes du Chasseral. Mekonen Tefera a remporté la 18e édition de Villeret-Chasseral-Villeret samedi. Il a parcouru les 25 kilomètres de cette épreuve très escarpée en 1h47’27’’. L’Éthiopien a devancé l’habitant de Court Michaël Morand de 78 secondes et le Valaisan Alexandre Jodidio de plus de deux minutes.

Sans surprise chez les dames, la victoire est revenue à Laurence Yerly qui remporte cette course pour la 9e fois de suite. La Neuchâteloise a couvert l’épreuve en 2h10’35’’. Ce chrono lui a permis de distancer de presque dix minutes sa plus proche poursuivante, une autre Neuchâteloise, Christine Gerber et de 18 minutes l’Alémanique Brigitta Mathys.

Environ 340 coureurs ont pris le départ. Une légère baisse par rapport aux autres années. « Le temps n’était pas très accueillant », a souligné l’organisation. /jeb