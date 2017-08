Le Centaure en mains neuchâteloises

Les athlètes neuchâtelois ont frappé fort sur le Triathlon du Centaure. Ils ont pris quatre des six places disponibles sur le podium de la 30e édition. Elle s’est tenue samedi à St-Imier. La Chaux-de-Fonnière Valérie Schmid a dominé cette 6e et avant-dernière manche du championnat jurassien chez les dames. Elle a parcouru les 200 m de natation, 6,2 km de VTT et 2,7 km de course à pied en 1h09’56’’. Elle a devancé l’Ajoulote Sarah Bonnemain de 3’’ et la Neuchâteloise Sylésia Wälle de 3’58’’.

Côté masculin, c’est le Bernois Gabriel Hopf qui s’est montré le plus rapide en 59’28’’. L’athlète de Belmont. a pris le meilleur sur les Neuchâtelois Michaël Vernier, 2e à 35’’, et Ricardo Sênos, 3e à 2’34’’.

Le Triathlon du Centaure a enregistré 130 départs, toutes catégories confondues. Les organisateurs se disent un peu déçus de cette fréquentation. /msc