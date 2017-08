Romain Christe dompte le Granit Man d'Asuel

Belle victoire pour Romain Christe au Granit Man d'Asuel. Le Bruntrutain a remporté samedi le triathlon en 1h06'46''. Il devance de près de deux minutes le Français Anthony Philippe et Paul Steullet de Delémont.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Neuchâteloise Johanna Ryter. Elle a passé la ligne d'arrivée après 1h14'36'' de course. Elle devance l'Ajoulote Sarah Bonnemain et Lyne Dubois de la Ferrière. Il s'agissait de la 28e édition du Granit Man. Les athlètes avaient au programme 700m de natation, 22km de cyclisme 5,5km de course à pied. /tey