Les six hommes vêtus de casques, vestes et pantalons de pompiers ne se sont pas déguisés mercredi soir pour la dernière étape du BCN Tour. Ils travaillent comme sapeurs-pompiers volontaires à Cortaillod et ont décidé de participer à l’étape de Neuchâtel en courant. Après avoir obtenu le feu vert de l’ECAP, ils ont enfilé leur tenue et ont pris place au départ. Rebecca Garcia les a rencontrés.