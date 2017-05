Fleury et Yerly vainqueurs

C’est une première pour Julien Fleury, une habitude pour Laurence Yerly. Les deux coureurs ont fini en tête du classement général du BCN Tour mercredi soir. La sixième et dernière étape avait lieu à Neuchâtel. Joey Hadorn l’a emporté devant Pascal Buchs et Julien Fleury. Chez les dames, Laurence Yerly a fini première. Christine Gerber et Amélie de Marzo complètent la course. Au terme des six étapes, Julien Fleury et Laurence Yerly devancent leurs adversaires.

Julien Fleury : «Un rêve»

Le Chaux-de-Fonnier termine pour la première fois en tête du classement général, devant Jonathan Raya et Ivan Buonocore. «Depuis que j’ai commencé la course à pied, je n’aurais jamais pensé pouvoir gagner le général. Il me manque juste une victoire d’étape» sourit-il. Une autre année peut-être ?

Insaisissable

Laurence Yerly remporte à nouveau la compétition chez les dames. Christine Gerber, la plus proche concurrente, termine à 19 minutes de la championne. Au classement général, Evelyne Horisberger complète le podium.

Conditions idéales

Les athlètes ont eu droit à des conditions météorologiques bien éloignées de celles de la première étape, à Dombresson. Le soleil a rayonné durant toute la course. Le speaker rappelait régulièrement aux enfants comme aux adultes de bien s’hydrater. /rga