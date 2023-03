Chênois décroche son neuvième sacre

Chênois Genève a remporté 3-1 la finale de la Coupe de Suisse à Winterthour contre le rival lémanique Lausanne UC. Il s'agit du neuvième trophée pour les banlieusards genevois.

Le vainqueur de la phase qualificative de la LNA s'est ainsi un peu consolé avec cette victoire après son élimination inattendue en demi-finale des play-off contre Amriswil.

En finale, les expérimentés Genevois étaient clairement supérieurs à leur adversaire. Lausanne n'a pu espérer qu'au deuxième set quand Chênois, après avoir remporté 25-15 la première manche, s'est quelque peu laisser aller. Emmenés par Dejan Radic et Strahinja Brzakovic, leurs excellents renforts étrangers, les Genevois ont tout de suite réagi après l'égalisation pour tourner le match. Avec un score passé de 8-5 à 16-6 au troisième set et de 5-4 à 12-6 dans la quatrième manche, ils ont fait la différence et se sont assuré leur deuxième succès en Coupe face au LUC après 1994.

/ATS