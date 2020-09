Betschart/Hüberli en huitièmes de finale

Nina Betschart et Tanja Hüberli ont atteint les huitièmes de finale des Championnats d'Europe de beachvolley à Jurmala. Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré devront elles gagner un match de plus.

Nina Betschart/Tanja Hüberli ont battu les Espagnoles Paula Gutierrez/Maria Marquez lors de la 'finale' de leur groupe 21-15 21-8. Les vice-championnes d'Europe 2018 et quatrièmes des Championnats du monde l'an dernier ont jusqu'à présent été à la hauteur de leur rôle de favorites. Elles ne connaissent pas encore leurs adversaires en huitièmes de finale.

Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré ont de leur côté perdu leur deuxième match de groupe contre les Allemandes Victoria Bieneck/Isabel Schneider 17-21 24-22 15-10. Leurs adversaires en seizièmes de finale ne sont pas là non plus pas encore connues.

Les hommes ont eux commencé le tournoi avec plus ou moins de succès. Tête de série numéro 12, la paire Mirco Gerson/Adrian Heidrich a gagné contre le duo allemand Armin Dollinger/Sven Winter en trois sets.

Alors que Gerson/Heidrich joueront dans leur groupe jeudi pour la qualification directe pour les huitièmes de finale, Florian Breer/Marco Krattiger se battront eux contre l'élimination. Le duo nouvellement formé, qui avait remporté un excellent tournoi sur invitation la semaine dernière à Utrecht a perdu 21-18 21-17 contre les Italiens Jakob Windisch/Adrian Carambula.

Le COVID-19 a presque volé la vedette aux athlètes en Lettonie. Au total, quatre joueurs de trois équipes masculines ont été testés positifs, comme l'ont annoncé les organisateurs. Les équipes de Russie, d'Ukraine et d'Autriche n'ont pas été admises dans la compétition. Une autre équipe ne s'est même pas déplacée.

/ATS