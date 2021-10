Le NUC sans pitié pour Valtra

Après son succès sur la scène européenne cette semaine à Zagreb, le NUC continue sur sa lancée. Dans le premier derby neuchâtelois de Ligue A féminine contre le VBC Val-de-Travers, les protégées de Lauren Bertolacci n’ont laissé planer aucun suspense en s’imposant sur le score de trois sets à rien devant les 950 spectateurs de la Riveraine (25-12, 25-17 et 25-16). Après (en plus !) leur victoire en Supercoupe et contre Toggenburg en championnat, les Neuchâteloises se positionnent comme l’équipe en forme de ce début de saison.