Le NUC et Valtra à l'assaut d'une nouvelle saison

Le championnat de Suisse de volleyball prend son envol samedi. Deux des dix clubs de Ligue A féminine sont neuchâtelois. Il s’agit du NUC (Neuchâtel Université club) et de Valtra (le VBC Val-de-Travers). Deux clubs aux ambitions opposées. Le Valtra se contenterait déjà d’une participation aux play-off. Le NUC est bien plus ambitieux. Il a deux trophées à défendre : le titre national et la Coupe de Suisse. La formation de Lauren Bertolacci doit cette réussite à un système de jeu innovant, qui mise sur la rapidité et la prise de risque. La méthode ne devrait pas trop changer. Mais pour toute nouvelle joueuse, elle nécessite un temps d’adaptation. C'est l'avis de l'ailière Elise Boillat :