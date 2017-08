Stan Wawrinka ne jouera plus en 2017

Fin de saison prématurée pour Stan Wawrinka. Touché aux genoux, le joueur de tennis helvétique a annoncé ce vendredi qu'il ne jouera plus en compétition officielle cette année. Il se fera opérer prochainement et sera éloigné des terrains pendant un certain temps. Ce retrait met un terme à un été compliqué pour le Vaudois.

L'après Roland-Garros

La saison de Stan Wawrinka aura tourné court après sa finale perdue sur l’ocre de Roland-Garros au mois de juin. Le Vaudois s’est incliné au premier tour sur le gazon du Queen’s, avant une défaite aussi au premier tour au tournoi de Wimbledon. Le genou douloureux, Stan Wawrinka n’a jamais été apte à combattre sur gazon. Du coup, le rideau tombe sur la fin de sa saison. Il ne pourra donc pas défendre son titre gagné l’an dernier à l’US Open. Il ne gratifiera pas non plus les supporters suisses de sa présence aux Swiss Indoors à Bâle. Le Vaudois n’aura donc gagné aucun titre dans un Masters 1000 ou un tournoi du Grand Chelem cette année, ce qui constitue une première depuis 2013. Actuellement 4e joueur mondial, Stan Wawrinka va naturellement reculer dans le classement, mais pourrait quand même rester dans le top 10. /mle