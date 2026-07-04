Charles Leclerc s'impose après une course à rebondissements

Charles Leclerc (Ferrari) a remporté dimanche un Grand Prix de Silverstone animé. Le Monégasque a devancé George Russell et son coéquipier Lewis Hamilton.

Leclerc décroche ainsi sa neuvième victoire, la première depuis le Grand Prix d'Austin en octobre 2024. Il a notamment profité des déboires techniques de Kimi Antonelli, qui n'a terminé que 16e.

L'Italien, parti en tête sur la grille, avait, comme souvent cette saison, complètement manqué son départ, lors duquel il a vu les deux Ferrari le dépasser. Ce n'était toutefois que le début des problèmes pour le jeune pilote Mercedes, leader du championnat du monde.

A dix tours de l'arrivée, alors qu'il avait repris la deuxième place à Hamilton, Antonelli a subi un problème technique que ses mécaniciens ont mis du temps à détecter. Il est d'abord rentré au stand pour changer d'aileron avant, un arrêt inutile puisque le problème se situait en réalité vers sa suspension avant-gauche.

Stratégie ratée pour Hamilton

Les déboires de Mercedes ont profité à Ferrari, alors que Leclerc, en tête, voyait fondre son avance. Malgré ses cinq secondes de pénalité à la suite d'un faux départ, Hamilton pensait quant à lui se diriger vers la deuxième place.

C'est alors que Max Verstappen a encore pimenté la fin de course en sortant tout seul de piste, terminant dans les graviers après une perte de maîtrise. La voiture de sécurité a fait son apparition et le Britannique est rentré au stand. Un choix qui ne s'est pas avéré payant, puisque la 'safety car' est restée déployée jusqu'à la fin, ne laissant pas l'occasion au septuple champion du monde de reprendre sa deuxième place.

Au classement du championnat du monde, George Russell, qui a vécu une course tranquille tout en profitant de ces faits de course, revient à 25 longueurs de son coéquipier.

/ATS