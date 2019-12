Corinne Suter récidive à Lake Louise

Corinne Suter aime décidément la neige de Lake Louise. Deux jours après un 2e rang en descente, la skieuse helvétique s’est emparée de la 3e place du Super-G de Coupe du monde dimanche à Lake Louise. Elle s’affirme ainsi de plus en plus comme la patronne de la vitesse dans le camp suisse. Dans la station américaine, la Schwytzoise n’a été battue que par Viktoria Rebensburg et Nicol Delago. L’Allemande s’est imposée avec 0.35’’ d’avance sur l’Italienne, auteure de son premier podium au plus haut niveau. Corinne Suter a elle été reléguée à 0.42’’ de Rebensburg.



Les autres Suissesses hors du top 10

Lara Gut-Behrami voulait se refaire une santé après deux descentes décevantes (15e et 27e) sur une piste où elle s'est imposée à trois reprises par le passé. Après une excellente partie sommitale, la Tessinoise a perdu beaucoup de temps entre la partie technique et la partie de glisse où elle a cruellement manqué de vitesse. Elle a ainsi échoué au 12e rang à 1.28’’. L’Obwaldienne Michelle Gisin a dû se contenter du 21e rang (+1.98’’), la Nidwaldienne Nathalie Gröbli du 29e (+2.47’’), alors que la skieuse d’Owald Priska Nufer s’est classée 33e (+3.05’’). /ats-ygo