Genève-Servette également en quarantaine préventive!

C'est l'hécatombe en National League! Après Zoug et Langnau, qui devaient s'affronter le soir même, Genève-Servette a annoncé à son tour s'être placé en quarantaine préventive vendredi.

Les Grenat, dont un joueur a été testé positif au Covid-19, devaient se mesurer à Lausanne vendredi soir. Tous les joueurs et membres du staff du GSHC vont se soumettre à un test, dont les résultats pourraient bien contraindre le médecin cantonal à officialiser cette mesure.

Les hommes du coach Pat Emond sont supposés affronter Lugano dimanche lors de la dernière journée prévue avant une pause réservée initialement à l'équipe nationale. Pas moins de six des douze équipes de National League se retrouvent en quarantaine avant cette pause, et deux autres (Fribourg-Gottéron et Lugano) viennent tout juste de renouer avec la compétition...

/ATS