Action caritative du HC La Chaux-de-Fonds

C’est une action caritative en faveur de l’enfance défavorisée. Le HC La Chaux-de-Fonds et la Table Ronde 18 s’unissent pour soutenir quatre associations actives dans le canton, en lançant une opération spéciale, samedi 21 janvier à la patinoire des Mélèzes, à l’occasion du match entre le HCC et le HC Thurgovie. Les joueurs chaux-de-fonniers porteront au cours de cette partie des maillots inédits qui feront ensuite l’objet d’une vente aux enchères. Ces maillots collectors pourront être achetés soit en ligne sur le site du club soit dès la fin de la rencontre à la patinoire. La Table Ronde 18 de La Chaux-de-Fonds proposera aussi lors de ce match une vente de raclette et la soirée se prolongera à la buvette des juniors par une disco Vintage. Une partie de la recette du jour et l’ensemble du bénéfice de ces différentes actions seront répartis entre les associations suivantes : « La Trottinette », « SOS future maman », « T.I.M ton infirmière à la maison » et « Des Soleils pour la Princesse Mimi ». /mne