Défaite rageante en prolongations pour le HC La Chaux-de-Fonds

Le HC Chaux-de-Fonds rentre avec une défaite, quelques regrets mais tout de même avec un point de son déplacement en Haute-Argovie. Les hommes de Thierry Paterlini, qui font face à de nombreuses absences mais à l'apport de plusieurs joueurs en licence B, ont été battus mardi soir à Langenthal 5-4 après prolongations. Une rencontre comptant pour la 34e journée de Swiss League, qui avait été reportée en décembre, en raison des quarantaines.





Premier tiers-temps impeccable

Il n'a pas manqué grand-chose aux Abeilles pour remporter ce face-à-face indécis face aux Bernois. Les Chaux-de-Fonniers ont toujours mené dans cette partie mais ont, à chaque fois, vu leur adversaire revenir à leurs trousses. Après un premier tiers-temps parfait, où le HCC a mené 2-0, grâce à des buts de David Eugster (2e) et de son défenseur Arnaud Jaquet (8e), face à des Bernois médusés, les Chaux-de-Fonniers se sont vus rejoindre à 2-2, après 40 minutes de jeu. En cause : des errances défensives qui ont coûté cher aux joueurs des Montagnes neuchâteloises.





Au chat et à la souris

Dans une partie correcte au niveau de l’impact physique, le HCC a mal démarré l’ultime période, en écopant d'une pénalité. Mais grâce à une bévue de la défense bernoise, Daniel Carbis récupérait le puck en zone neutre pour aller battre en solitaire le dernier rempart de Langenthal, Pascal Caminada, et permettre aux Abeilles de reprendre l’avantage, à 4 contre 5 qui plus est ! Malheureusement, dix-huit secondes plus tard, Dario Kummer égalisait pour les Bernois.

Daniel Carbis en remit une couche à 5 contre 4 également avec un doublé à la 49e minute et permis aux hommes de Thierry Paterlini de reprendre à nouveau l’avantage pour la troisième fois de la soirée. Marc Kampf répondit du tac au tac pour les Hauts-Argoviens et égalisait à nouveau à la 55e minute, pour envoyer les deux équipes en prolongations sur ce score de 4-4.

Finalement, il n'aura fallu que dix-sept petites secondes au Bernois Dario Kummer pour s’offrir un doublé mais aussi faire remporter deux points à son équipe dans la prolongation, et ainsi clore les débats et remporter ce match 5-4, face aux joueurs de la Métropole horlogère.