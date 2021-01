Une défaite cruelle pour la Neuchâtel Hockey Academy en Women's League de hockey sur glace. Les protégées de Yan Gigon se sont inclinées 3-2 sur la glace de Lugano samedi soir. La formation neuchâteloise a encaissé le but décisif à un peu plus 3 minutes de la fin du match, après avoir mené à deux reprises dans cette partie grâce à des réussites de Jade Surdez (14e) et Mariko Dale (27e).

Au classement, la NHA reste cinquième à six points de la barre. /lre