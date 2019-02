Le HCC face à Zoug Academy en play-off

L’heure est à la satisfaction pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Chaux-de-Fonniers terminent à la première place du championnat régulier de Swiss League, grâce à leur victoire acquise dimanche soir 4-3 face aux Ticino Rockets. Il s’agit d’une première depuis 2011 ! Cette position de leader permettra aux Abeilles d’affronter le huitième Zoug Academy dès vendredi soir à domicile en quarts de finale des play-off.

Avant la fête et la joie, rien n’a été facile face à une formation tessinoise lanterne rouge et qui n’avait plus inscrit trois buts dans une rencontre depuis le…2 janvier. Les hommes de Serge Pelletier ont été menés au score durant près de 48 minutes dans cette partie avant de passer l’épaule.

Très vifs sur la glace comme à leur habitude, les Tessinois ont pris les devants très rapidement par Elia Mazzolini à la 5e minute. Ils doublaient même la mise à la 16e minute par Anthony Neuenschwander après une perte de rondelle chaux-de-fonnière en zone neutre. La fusée tessinoise prenait un double avantage, et le HCC n’était pas dans ses patins, à l’image d’un Tim Wolf pas forcément tout blanc sur ce deuxième but. Le HCC retrouvait des couleurs en fin de tiers, ce qui aboutissait à la réduction du score à la 19e minute par le meilleur compteur Timothy Coffman assisté du deuxième mercenaire Brett Cameron.

Copie conforme ou presque pour la deuxième période. Timo Haussener redonnait deux longueurs d’avance aux Tessinois à la 14e minute de jeu à 5 contre 4. Puis Philippe Wetzel réduisait à son tour la marque pour le HCC à la 39e minute.

Le HCC s’est montré patient face à des Tessinois qui évoluaient avec trois lignes défensives seulement et trois triplettes d’attaque et demi. Plus fatigués, moins vifs et moins entreprenants, les espoirs de Biasca ont fini par craquer sur la longueur.Si un but chaux-de-fonnier a été annulé après visionnement de la vidéo par les arbitres, les Chaux-de-Fonniers parvenaient (enfin) à faire vaciller la lanterne rouge et valider cette première place symbolique en deux minutes, grâce à une deuxième réussite de Timothy Coffman (48e) et une autre d'Adam Hasani (50e). La vraie saison commence désormais vendredi face à Zoug Academy en séries finales. Après deux jours de congé lundi et mardi, les joueurs de Serge Pelletier retrouveront la glace pour se mettre en mode « play-off ». /lre