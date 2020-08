Le FC Séville élimine Manchestef United

Le FC Séville est toujours en route pour la conquête d’une 6e Ligue Europa. A Cologne, les Andalous ont obtenu leur billet pour la finale à la faveur de leur succès 2-1 devant Manchester United.

Mené au score après un pénalty transformé par Bruno Fernandes à la 9e minute, le FC Séville a renversé la situation grâce à des réussites de Suso (26e) et du joker Luuk de Jong (78e). Même si le gardien Yassine Bounou a réussi des arrêts déterminants en début de seconde période, ce succès n’a rien d’un hold-up. Une fois de plus, le FC Séville a témoigné de ressources presque insoupçonnées pour permettre au football espagnol de relever quelque peu la tête deux jours après le naufrage du FC Barcelone en Ligue des Champions. Oui, il fallait avoir du courage et du coeur pour résister à ce quart d'heure de folie livré par Manchester United en seconde période.

Vendredi, le FC Séville affrontera le vainqueur de la rencontre qui opposera ce lundi l’Inter Milan au Shakhtar Donetsk, le 'tombeur' du FC Bâle. Quant aux Mancuniens, ils peuvent désormais savourer un repos bien mérité. La formation d’Ole Gunnar Solsjkjaer avait assuré l’essentiel en championnat avec une troisième place au final synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Manchester United ne jouait, ainsi, pas sa 'peau' sur ce Final 8. Juste pour la gloire avec l’espoir – aujourd’hui vain – de remporter à nouveau cette Ligue Europa trois ans après le succès de l’équipe alors dirigée par Jose Mourinho.

/ATS