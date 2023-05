Samedi à oublier pour les Neuchâtelois

Les affaires neuchâteloises n’ont pas été bonnes en 1re Ligue de football. Coffrane et les moins de 21 ans de Neuchâtel Xamax ont été battus tandis que La Chaux-de-Fonds a été tenue en échec samedi. Devant leur public, les Vaudruziens ont été largement battus par CS Chênois 3-0. La troupe de Philippe Perret était déjà menée de deux longueurs après 10 minutes de jeu à cause d’un doublé de Betim Bilalli. Au classement, Coffrane occupe le septième rang avec seulement un point d’avance sur son adversaire du jour, huitième.







Xamax craque sur la fin

Surpris dès la troisième minute de jeu par Concordia Bâle, les jeunes « rouge et noir » sont revenus à 1-1 au tableau d’affichage grâce à Nedim Omeragic (33e). Malheureusement, les Neuchâtelois ont plié deux fois en 10 minutes (69e et 79e) en fin de match. Avec cette défaite, les hommes de Grégory Duruz occupent la septième place au classement avec le même nombre de points que le huitième et le neuvième.







Le FCC accroche Meyrin

Face aux Genevois, en course pour la deuxième place, les « jaune et bleu » ont ouvert la marque par l’intermédiaire de Steve Endrion après 21 minutes de jeu. Un avantage qui n’aura duré que douze minutes, le temps pour Rolling Iyeti d’égaliser. Le FCC pointe au cinquième rang avec seulement deux unités de retard sur le quatrième Vevey-Sports. /dpi