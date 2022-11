1re Ligue: Coffrane meilleure équipe neuchâteloise à la pause

« Un premier tour inespéré » C'est ainsi qu'a réagi samedi, à chaud, au micro de RTN l'entraîneur du FC Coffrane Philippe Perret dans l'ambiance glaciale du centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane. L'équipe du Val-de-Ruz, néo-promue en 1re Ligue, passera l'hiver à la troisième place du groupe 1 avec 29 points récoltés et un bilan de neuf victoires, deux nuls et cinq défaites. Samedi, les Vaudruziens ont mis un point final à cette première partie de saison en livrant un match solide défensivement face à la réserve du FC Sion, avec au bout du compte un succès 2-0 grâce à deux buts de Joao Tchaing (7e) et Tony Briançon (47e). Le FC La Chaux-de-Fonds jouera lui son dernier match dimanche sur le terrain du leader Servette.





Neuchâtel Xamax M21 sans discussion

Dans le groupe 2, les espoirs de Neuchâtel Xamax ont terminé l'année 2022 en roue libre par une victoire 6-0 à la Maladière face à Muri, lanterne rouge du classement. Un succès qui leur permet de se classer au septième rang provisoire. /lre