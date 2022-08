Défaite amère pour Neuchâtel Xamax FCS

La soirée a été très animée du côté de la Maladière à l’occasion de la rencontre de Xamax-Lausanne. Disputé devant plus de 4700 spectateurs, ce derby romand de Challenge League a tenu en haleine le public jusqu’au terme de la partie. Sur le terrain, malheureusement, les « rouge et noir » n’ont pas réussi à décrocher leur(s) premier(s) point(s) de la saison : ils se sont inclinés sur le plus petit des scores : 1-0 en faveur du LS.

Comme souvent depuis le début de ce championnat, les Xamaxiens n’ont pas démérité et ont notamment disputé une première mi-temps très solide. Mais ils ont encaissé un but juste avant la mi-temps sur un penalty concédé pour une faute de main. Suite à cette décision et au but vaudois, l’entraîneur Andrea Binotto a connu un coup de sang et a été renvoyé aux vestiaires pas l’arbitre.

En deuxième période, c’est Alexandre Badibanga – l’assistant de Binotto – qui a pris place sur le banc. Les Neuchâtelois ont essayé de revenir à la hauteur du LS et se sont procurés 2 ou 3 situations intéressantes devant le but de Castella, malheureusement sans succès. Ils concèdent donc leur cinquième défaite de la saison en autant de matches.





Andrea Binotto confirmé à son poste

Après le terrain, place aux coulisses. Au terme de la rencontre, le président Jeff Collet s’est exprimé devant les journalistes au cours d’une conférence de presse improvisée. Il a renouvelé sa confiance à Andrea Binotto tout en précisant que ce dernier serait à son poste au moins jusqu’au match de Bellinzone.