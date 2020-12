Le HCC s'incline sans démériter

Le HC La Chaux-de-Fonds a concédé une nouvelle défaite mercredi soir - la 4e consécutive - dans le championnat de Swiss League hockey sur glace, à l’occasion de son déplacement à Olten. Ce 15e match de la saison s’est joué sur le plus petit des scores en défaveur des hommes de Thierry Paterlini : 1-0. Un but soleurois inscrit à la 45e minute de jeu par l'intermédaire de Wyss, qui aurait tout aussi bien pu tomber pour les Chaux-de-Fonniers, tant la partie s’est avérée longtemps indécise. Et ce, notamment grâce à deux gardiens brillants dans les cages. Pour son retour en tant que titulaire devant le filet neuchâtleois, Ritz, tout comme son vis-à-vis, s'est en effet montré très solide.

Concentrées, appliquées, solidaires, les Abeilles auraient sans doute mérité mieux au terme de cette partie à la patinoire du Kleinholz. Il leur a cependant manqué le brin de confiance qui permet de transformer une occasion en goal. En montrant la même détermination lors des futures rencontres, nul doute que les points (re)commenceront toutefois à s’accumuler. A vérifier lors de la prochaine échéance de la saison, samedi sur la glace de Viège.