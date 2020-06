Xamax peut nourrir des regrets

Neuchâtel Xamax FCS n’a pas à rougir de sa défaite. Les footballeurs « rouge et noir » ont perdu 2-1 contre le FC Bâle mercredi soir lors de la 25e journée de Super League. Il n’a toutefois pas manqué grand-chose aux hommes de Joël Magnin pour décrocher un point qui n’aurait de loin pas été démérité. Reste que ce revers ne fait pas les affaires des Xamaxiens qui demeurent avant-derniers du classement avec le même nombre de points que la lanterne rouge Thoune.





Deux coups du sort pour une défaite amère

Tout avait bien commencé pour les « rouge et noir » qui ont ouvert le score à la 11e minute sur une superbe frappe de Musa Araz - premier but avec le maillot xamaxien - qui trouvait la lucarne du portier bâlois. Malheureusement, les Neuchâtelois n’ont pas fait douter longtemps le FCB qui égalisait par l’entremise de Valentin Stocker, qui lui aussi trouvait la lucarne du but de Laurent Walthert, à la 19e. Frustrant, car quelques secondes avant ce but, l'arbitre Stefan Horisberger n’a pas sifflé une charge sur Raphaël Nuzzolo à mi-terrain qui paraissait fautive. Après cette réussite, les Rhénans ont monopolisé le ballon le reste de la rencontre sans parvenir à se montrer véritablement dangereux, jusqu’à la réussite d'Arthur Cabral à la 75e. Le Bâlois a devancé Luis André Neitzke et d’un coup de tête a logé le cuire sous la transversale. Une défense xamaxienne qui était alors orpheline de Johan Djourou touché juste avant cette réussite et qui a été contraint de céder sa place.



La prochaine rencontre s’annonce d’ores et déjà difficile pour Xamax qui défiera le champion de Suisse Young-Boys samedi soir à 20h30 à Berne, à suivre en direct et en intégralité sur RTN. /jpp