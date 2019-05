Xamax passe au travers

Neuchâtel Xamax FCS est passé complétement à côté du match aller de barrage à la Maladière, contre le FC Aarau. Les "rouge et noir" se sont inclinés 0-4 devant 12'000 spectateurs (guichet fermé). Menés 0-3 à la pause, les xamaxiens ont perdu Raphaël Nuzzolo en seconde période, suite à incident avec l'arbitre. Réduits à 10, les hommes de Stéphane Henchoz ont encaissé un 4ème but et une défaite qui les condamnent quasiment à la Challenge League. Le match retour aura lieu dans 3 jours en terre argovienne. /tcl