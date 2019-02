Neuchâtel Xamax FCS n’est plus lanterne rouge

Neuchâtel Xamax FCS et Stéphane Henchoz ont le sourire. Pour sa deuxième apparition sur le banc xamaxien dimanche après-midi au Letzigrund, l’ancien défenseur de Liverpool a vu son équipe prendre la mesure de Grassopher 1-0 en Super League. Les Neuchâtelois ont livré une prestation solide durant toute la rencontre.





Lors des deux premiers affrontements face aux Sauterelles, Neuchâtel Xamax FCS avait à chaque fois connu des passages à vide qui lui avait coûté le match. Ce dimanche cependant, les footballeurs de la Maladière étaient bien disposés à ne pas laisser cette rencontre leur échapper. Les « rouge et noir » ont très bien débuté la rencontre, mais ils ont dû attendre la 33e minute avant de voir Geoffroy Serey Die, bien servi par l’inusable Raphaël Nuzzolo, ouvrir le score grâce à un tir d’une précision chirurgicale. C’est le premier but de l’international ivoirien sous maillot xamaxien. En début de seconde période, Grassopher a tenté de mettre le feu dans l’arrière garde neuchâteloise, mais la défense à cinq concoctée par Stéphane Henchoz a tenu jusqu’au terme de la rencontre.





Avec ce précieux succès, Neuchâtel Xamax FCS remonte au neuvième rang de Super League et cède la place de lanterne rouge à son adversaire du jour. Les « rouge et noir » ne sont, en outre, plus qu’à quatre points du huitième Lugano. Les Xamaxiens vont tenter, samedi prochain à la Maladière, de décrocher une troisième victoire consécutive avec la venue du FC Bâle. /dpi