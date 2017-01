Un FCC renforcé et prêt au combat

C’est dans un froid polaire que les footballeurs du FCC ont rechaussé les crampons. Et malgré les conditions météo, ils ont quand même pu s’entraîner sur le terrain synthétique de la Charrière, fraîchement déblayé de l’importante couche de neige qui le recouvrait.

La reprise du championnat de Promotion League est prévue le 4 mars. D’ici là, les Chaux-de-Fonniers vont enchaîner les entraînements et les matches amicaux. Une préparation qui aura toute son importance dans la course au maintien pour le FCC qui ne compte qu’un point d’avance sur le premier non relégable. Pour y parvenir, cinq joueurs sont venus renforcer le contingent des jaune et bleu à l’intersaison.

Trois défenseurs

l’Italien Paolo Sokoli qui a joué ces derniers mois sous les couleurs du FC Cortaillod en 2e ligue mais qui évoluait auparavant au sein de la Primavera (l’équipe espoir) de Gênes.

Elbasan Dzeladjini en provenance de Portalban-Gletterens, formation de 2e Ligue interrégionale.

Fidan Prezaki, jeune espoir du club et issu du mouvement junior du FCC.

Un milieu de terrain

Adrien Zbinden, prêté par Neuchâtel Xamax FCS.

Un attaquant

Artian Kastrati, venu des moins de 21 ans de Young Boys et qui a intégré le contingent de la première équipe sans toutefois parvenir à s’y maintenir.

Le programme du FC La Chaux-de-Fonds jusqu’à la reprise du championnat, le samedi 4 mars à 16h contre YF Juventus

Stage à Tenero au Tessin du jeudi 2 au dimanche 5 février.

Mardi 7 mars : FCC-Bassecourt

Mercredi 8 mars : Guin-FCC

Samedi 11 mars : Team Vaud-FCC

Mardi 14 mars : FCC-Yverdon-Sport

Samedi 18 mars : FCC-Bavois

Samedi 25 mars : Sion M21-FCC

À l’heure de la reprise, Jean-Paul Picci est allé à la rencontre de l’entraîneur du FCC Christophe Caschili, impatient de retrouver le terrain et ses joueurs :