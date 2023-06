Gino Mäder a succombé à ses blessures sur le Tour de Suisse

Gino Mäder est décédé vendredi matin, a annoncé son équipe Bahrain Victorious. Le Saint-Gallois de 26 ans avait chuté jeudi dans la descente de l'Albula et avait dû être réanimé.

'Gino, merci pour la lumière, la joie et les rires que tu nous as apportés, tu nous manqueras en tant que coureur et en tant que personne. Aujourd'hui et chaque jour, nous roulons pour toi, Gino.'

C'est par ces mots que se termine le communiqué de l'équipe Bahrain Victorious. Gino Mäder est tombé à haute vitesse dans la descente du col de l'Albula en Engadine alors que se jouait la fin de la cinquième étape du Tour de Suisse. Après l'incident survenu dans la dernière descente de cette étape qui menait à La Punt, le coureur a été réanimé sur place par le personnel médical, qui a également pratiqué un massage cardiaque, avant d'être transporté par avion à l'hôpital.

Malgré les efforts du personnel médical de l'hôpital de Coire, Gino Mäder n'a pas pu relever ce dernier défi et son décès a été constaté à 11h30. 'Gino était un athlète extraordinaire, un exemple de détermination, un membre apprécié de notre équipe et de toute la communauté cycliste, peut-on lire dans le communiqué. Son talent, son dévouement et sa passion pour le sport nous ont tous inspirés.'

Parmi ses plus belles victoires, on retiendra une étape du Giro en 2021, ainsi qu'une étape du Tour de Suisse cette même année. Le Saint-Gallois avait aussi pris la 2e place du général du Tour de Romandie l'an dernier.

'Nous sommes dévastés par la perte de ce coureur exceptionnel que fut Gino Mäder, relève le manager de l'équipe Milan Erzen dans le communiqué. Son talent, son dévouement et son enthousiasme étaient une source d'inspiration pour nous tous. Il était non seulement un cycliste extrêmement talentueux, mais aussi une personne formidable en dehors. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et nos pensées les accompagnent dans cette période difficile. Bahrain Victorious courra en son honneur, en gardant sa mémoire sur chaque route que nous parcourrons. Nous sommes déterminés à montrer l'esprit et la passion dont Gino a fait preuve, et il restera toujours une partie intégrante de notre équipe.'

/ATS