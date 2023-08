Top 15 pour Emilien Barben au Grand Raid

Emilien Barben améliore son classement, mais pas son temps de l'année dernière sur le tracé du Grand Raid Verbier-Grimentz. Le citoyen de Chez-le-Bart s'est classé treizième samedi dans le Val d'Anniviers avec un temps de 6h39'33'', à 34'55 du vainqueur, l'Allemand Andreas Seewald. L'an dernier, il avait obtenu un chronomètre de 6h30 pour une quatorzième place. Dans le top 20, on retrouve également un autre Neuchâtelois: Loïc Blanc, le pensionnaire du club des montagnes neuchâteloises Cimes Cycles. Il a terminé la course en 6h51'00'' à la 17e place.





Victoires neuchâteloises sur les petits parcours

Les couleurs neuchâteloises ont brillé sur les petits parcours. Julien Vuilliomenet de Savagnier a remporté le tracé entre Nendaz et Grimentz sur 93 kilomètres et près de 4000 mètres de dénivelé. Il a rejoint la station anniviarde en 5h16'43''. Chez les dames, Pauline Roy a remporté le tracé depuis Hérémence (68 km) en 4h52'57''. À noter encore la belle sixième place de la Chaux-de-fonnière Laélia Jeanmaire sur le parcours entre Evolène et Grimentz. /lre