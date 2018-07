Geraint Thomas remporte le tour de France 2018. Alexander Kristoff s’impose au sprint sur les Champs-Elysées

Quel succès pour Geraint Thomas ! Le cycliste gallois a terminé les trois semaines de courses du Tour de France avec 1'51 d'avance sur son dauphin Tom Dumoulin et 2'24 sur son coéquipier britannique Chris Froome, dimanche à Paris. Dans l'ensemble, Geraint Thomas n'aura presque pas été mis en difficulté au long de cette Grande Boucle 2018. A l'aise dans tous les types de parcours, l'ancien pistard remporte le premier Tour de France de sa carrière.

En ce qui concerne l'étape du jour, longue de 116 kilomètres entre Houilles et Paris, la 21e de cette Grande Boucle, la victoire s'est jouée au sprint. Et à ce jeu-là, c'est le Norvégien Alexander Kristoff qui s'est imposé sur les Champs-Elysées. L'Allemand John Degenkolb et le Français Arnaud Démare complètent le podium.

Les différents maillots distinctifs de ce Tour de France ont également été distribués dimanche à la fin de cette ultime étape. Le maillot à pois de meilleur grimpeur est revenu au Français Julian Alaphilippe. C'est le Slovaque Peter Sagan qui a remporté le maillot vert de meilleur sprinteur. Enfin le maillot blanc de meilleur jeune de la Grande Boucle a été glané par le jeune français de 24 ans Pierre Latour.

La prochaine édition du Tour de France partira de Bruxelles en Belgique au début du mois de juillet 2019. /gjo