Victoires neuchâteloise et jurassienne

Les cyclistes étaient à l’œuvre à la Valterbimania. Le classement scratch chez les hommes a été dominé par Patrick Lüthi samedi soir. Le Neuchâtelois a couvert les 20 kilomètres de l’épreuve VTT en 52 minutes et 52 secondes. L’habitant de Marin-Epagnier a devancé David Tschanz d’Orvin et un autre Neuchâtelois Vitor Rodriques. Cette compétition comptait comme 3e manche du Trophée jurassien et comme 6e épreuve de la Garmin Bike Cup.

Chez les dames, la victoire est revenue à Chantal Péquignot. La Jurassienne a pédalé pendant 1heure 2 minutes et 46 secondes pour boucler les 20 kilomètres. La Delémontaine a été suivie par Géraldine Meyrat de Renan dans le Jura bernois et une autre Jurassienne Nathalie Steullet.

Au total, 316 cyclistes ont participé aux différents parcours proposés.

Tous les résultats se trouvent ici. /jeb