La leçon de VTT du petit dernier

Alexandre Balmer a donné une leçon de VTT à ses aînés lors de la cinquième et dernière étape de la Raiffeisen Trans VTT mercredi soir à Bevaix, au terme d’un parcours de 16 km 250 pour 415 mètres de dénivellation.

Agé de seulement 17 ans, le vététiste chaux-de-fonnier a distancé ses plus proches poursuivants d’une minute, à savoir David Gysling et Jérémy Huguenin, respectivement deuxième et troisième.

Alexandre Balmer n’entrait plus en ligne de compte pour le classement général final. Le maillot jaune est donc revenu à David Gysling au terme d’une lutte à couteaux tirés avec Jérémy Huguenin. Mais le vététiste de Péry est parvenu à conserver ses 42 secondes d’avance sur le Neuchâtelois : un avantage emmagasiné la semaine précédente, après avoir parfaitement su tirer profit du travail de ses coéquipiers.

Chez les dames, au classement général, Florence Darbelley a collectionné sans peine un nouveau maillot jaune. Mercredi à Bevaix, elle a toutefois laissé le gain de l’étape à son habituelle dauphine, Chrystelle Baumann, qui s’impose dans sa nouvelle commune de la Grande Béroche : elle vient de Montalchez. /mne