Revers peu glorieux d'Union Neuchâtel

Union Neuchâtel n’a pas brillé samedi soir en Swiss Basketball League. Les joueurs de Mitar Trivunovic se sont inclinés à domicile contre Monthey 83-76. Les Valaisans n’ont pas volé leur succès. Ils ont affiché dès le début du match plus d’envie et de détermination que des Unionistes, par moment suffisants en défense : un manque de rigueur et d’implication coupables. Durant les trois premiers quart temps, Bryan Colon et ses coéquipiers ont encaissé beaucoup trop de points face un adversaire mis en confiance par ce laxisme. A l’issue du match, Bryan Colon ne disait pas le contraire.