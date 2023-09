Record de participation aux Family Games

Badminton, judo, mur de grimpe ou même éducation canine ainsi que de jeu d’échec : il y en avait réellement pour tous les goûts dimanche au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds et dans les environs. La liste n’est pas exhaustive et pas moins de trente disciplines sportives animaient la 5e édition des Family Games, qui a connu un franc succès.. Cet événement vise à permettre aux enfants ainsi qu’à leurs parents d’apprendre et d’explorer ensemble une variété infinie d’activités sportives, parfois méconnues, en vue de s’inscrire peut-être ultérieurement dans un club de la région.

Cette année, les Family Games se voulaient inclusifs. Tous les clubs intéressés ont pu suivre au préalable une séance d’information pour leur permettre d’accueillir également des personnes en situation de handicaps. Quatorze clubs sur les trente inscrits pour animer la journée ont participé à ce séminaire spécifique : « Nous sommes ravis du succès rencontré à ce propos » ont précisé les organisateurs.

Au niveau de l’inclusion, le rafroball est l’exemple même par excellence d’un sport d’équipe qui favorise l’intégration pour hommes et femmes, valides et non-valides. Il s’inspire du handball mais pratiqué en fauteuil roulant ou simplement debout en fonction des participants : « C’est vraiment un sport qui a été créé pour permettre à tout le monde de jouer avec tout le monde », explique Stéphanie Morandi, animatrice du rafroball aux Family Games.