Loanne Duvoisin l’emporte à La Brévine

Loanne Duvoisin domine le cross-triathlon à La Brévine. Elle a remporté la compétition internationale Xterra samedi après-midi, une semaine après être devenue championne d’Europe de la discipline. La triathlète vaudruzienne a cavalé seule en tête autour du Lac des Taillères, en avalant 1,5 km de natation, 34 km de VTT et 11 km de course à pied en l’espace de 2h47’25’’. Dans la catégorie femmes élites, elle a devancé la Française Ségolène Léberon (3h02’46’’) et la Canadienne Carolyne Guay (3h03’04’’).





Deux autres Neuchâteloises dans le top 10

Cette première compétition Xterra à La Brévine a souri aux locales. Chez les femmes, Joanna Ryter s’est classée cinquième, avec près de vingt minutes de retard sur sa compatriote (3h06’57’’). Isabelle Racine a de son côté pris la 10e place, avec un temps de 3h26’31’’. /swe