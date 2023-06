Il faudra faire le poids à La Chaux-de-Fonds

120 ans pour le club de La Chaux-de-Fonds

Cette manifestation permet également de fêter un bel anniversaire pour le club haltérophile de la Métropole horlogère, créé en 1903. La popularité de ce sport est d’ailleurs en hausse ces dernières années, notamment grâce au développement du crossfit. « Il ne faut pas se leurrer, cette discipline a pris de l’ampleur au niveau suisse et mondial » explique encore Christophe Jacot. « L’haltérophilie marche plus ou moins bien, avec des années fastes et d’autres, plus difficiles. Là, à La Chaux-de-Fonds, on a nettement plus d’adhérents qu’il y a quelques années ».