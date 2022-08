S’unir pour mieux grandir

Une nouvelle union est née dans le monde sportif neuchâtelois. Les clubs d’unihockey de Corcelles-Cromondrèche et de La Chaux-de-Fonds ont décidé d’allier leurs forces, nous apprend le journal « le Ô » dans un article paru le 5 août. Ils ont signé une charte de collaboration. Dès la prochaine saison, des joueuses et joueurs vont transiter d’une formation à l’autre. Un rapprochement qui vise à consolider les structures juniors et renforcer l’attractivité des deux clubs pour les jeunes de la région. Christophe Gadler, directeur sportif de l’UC Corcelles-Cormondrèche, explique « qu’il s’agit à terme d’avoir une équipe compétitive dans chaque catégorie, mais aussi de faire monter les deux équipes hommes d’une ligue. La première équipe de l’UCCC de 2e ligue en 1re ligue et la 4e ligue de l’UHCC en 3e ligue ». Autre objectif, renforcer l’unihockey féminin. La Chaux-de-Fonds compte une formation en 1re ligue et pour la maintenir, Swiss unihockey impose d’avoir une équipe juniors de filles.