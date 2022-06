Soleil de plomb pour le Swiss Canyon Trail

Sur 81km, un autre Français Germain Grangier a mis tout le monde d’accord et repoussé ses poursuivants à presque 45 minutes en inscrivant un temps de 7h34’31’’ au tableau. Enfin dans la même catégorie mais chez les dames, l’Allemande Katharina Hartmuth a empoché la victoire avec un temps de 9h11’43’’.

Dans la catégorie reine des 111 km, les Français Benoît Girondel et Hugo Deck ont tout récemment bouclé leur pensum main dans la main en 11h49’6’’. Chez les dames, Emilie Maroteaux, qui faisait figure de favori, a ravi la première place avec un temps de 14h24’14’’.

Le Swiss Canyon Trail 2022 a eu chaud, très chaud. La course organisée samedi dans le Val-de-Travers a couronné les courageux qui ont su dompter des conditions particulières. Alors que les orages de la nuit de vendredi à samedi ont bousculé la région, la course s’est tenue sous des chaleurs presque tropicales, de quoi mettre les organismes à l'épreuve.

À savoir encore que l’ancienne médaillée olympique de triathlon Magali Di Marco a aussi participé à la course. La Chaux-de-Fonnière exilée en Valais depuis plusieurs années en a profité pour prendre la première place de sa catégorie – seniors 2 – en 51km et la quatrième au total chez les dames. Presque 12 ans après sa retraite sportive, l’ancienne triathlète avoue participer à un voire deux trails par année pour le plaisir.

En définitive, cette édition 2022 du Swiss Canyon Trail est d’ores et déjà un beau succès avec 2300 inscrits et la participation d'athlètes issus de 30 pays différents. L'édition précédente où le masque et les tests antigéniques étaient de mise semble déjà bien loin. /jha