BCN Tour : le jaune leur va si bien

La 35e édition du BCN Tour a connu son épilogue mercredi soir à Neuchâtel. La sixième et dernière étape s’est déroulée sur l’habituelle boucle de 10,5 km qui conduit les coureurs du bord du lac jusque sur les hauteurs de la Ville, à la lisière de la forêt. Un parcours en trois temps, avec tout d’abord le plaisir de défiler en peloton sur l’avenue du 1er Mars. Le deuxième tronçon est plus musclé, il comporte plus de 300 mètres de dénivellation. Si le souffle devient court, ce n’est pas le système cardio-vasculaire qui est plus sollicité au retour, mais bien les articulations et les muscles qui durcissent dans une descente par moment glissante et raide.

Pas de changement au général

Ce parcours n’est pas de tout repos, mais il n’a pas provoqué de changement en tête des deux classements généraux scratch : Gabriel Sintes et Nathalie Geiser, chez les dames, ont conservé sans difficulté leur tunique jaune. Lauréate de l’étape du jour, la Neuchâteloise Nathalie Geiser a même encore accentué son avance sur sa dauphine, la Jurassienne Romane Gauthier, la portant à 5'15 '' : un écart qui s'est creusé au fil des six rendez-vous de l’épreuve. De quoi avoir le sourire à l’arrivée !