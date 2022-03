Le BCN Tour revient à ses bases

Du léger, de l’inédit, mais fondamentalement du classique. Le BCN Tour a présenté mardi le parcours de sa 35e édition. Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de coronavirus, la plus populaire manifestation de course à pied du canton de Neuchâtel se tiendra sur six mercredis soir consécutifs, du mercredi 20 avril au mercredi 25 mai. Les étapes visiteront tour à tour Marin, Savagnier, Le Landeron, La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel et Neuchâtel.

Les organisateurs ont choisi un format plus traditionnel pour marquer le retour à la normalité. « Ça nous a vraiment manqué de pouvoir retrouver les gens en présentiel », a lâché le directeur de la course Christophe Otz.