Une médaille pour le Red-Fish au Championnat de Suisse

Le Red-Fish est satisfait de ses performances au Championnat de Suisse de natation en bassin de 50 m. à Uster. Le club neuchâtelois s’est distingué grâce à la médaille de bronze obtenue par Ilan Gagnebin en 100 m. Papillon.

Par ailleurs, trois nageurs se sont qualifiés pour les échéances internationales de la natation suisse. Ilan Gagnebin participera au Dual Meet contre l’Autriche à Vienne (1er et 2 mai) et aux championnats d’Europe Juniors à Rome (6 au 11 juillet). Manon Richard et Dario Marcone obtiennent leurs qualifications pour le Dual Meet contre l’Autriche à Vienne (1er et 2 mai) et pour le Central European Countries Junior Meeting de Graz du 16 au 18 juillet 2021. Trente records du club ont également été actualisés. /comm-jhi