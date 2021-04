Une course réalisée depuis la Thielle, pour Amsterdam. Le Team Aviron Neuchâtel a participé à la « Head of the River » à distance, grâce à des prestations réalisées dans la région. En participant à cette course organisée à Amsterdam en temps normal, l’équipe a décroché la quatrième place en double mixte, et la 7ème place en skiff sur 4000 mètres.

Les temps devaient être enregistrés entre le 20 mars et le 4 avril afin de participer à ces courses à distance. / comm-swe