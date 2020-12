Jean-Pierre Egger meilleur entraîneur des 70 dernières années

Une reconnaissance nationale pour une figure du sport d'élite suisse et neuchâtelois. Jean-Pierre Egger (77 ans) a été élu meilleur entraîneur des 70 dernières années dimanche soir à l'occasion des Swiss Sports Awards. Cet homme à la carrure et à la moustache bien connues des terrains de sports a parcouru la Suisse et l'Europe en portant diverses casquettes: entraîneur, pédagogue, motivateur ou encore professeur pour divers athlètes ou équipes sportives.

Il a notamment épaulé les lanceurs de poids Werner Günthör ou Valérie Adams, la discipline où il a été neuf fois champion de Suisse, ou encore le lutteur Matthias Sempach. Du côté des sports collectifs, l'Olympique de Marseille, Grasshopper, ou les skippers de l'équipe Alinghi lors de la Coupe de l'America, ont aussi eu recours à ses qualités qui bénéficient donc depuis ce dimanche d'une reconnaissance supplémentaire.

Courant 2017, Jean-Pierre Egger avait déjà été honoré par Swiss Olympic en recevant le Lifetime Award pour l'ensemble de sa carrière. /lre