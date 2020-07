La Course des Pavés passe son tour

L’un des rendez-vous majeurs des amateurs de course à pied de la région tombe à l’eau. La 26e édition de la Course des Pavés, prévue le samedi 28 novembre à La Neuveville, est annulée en raison du coronavirus. « Nous ne sommes pas en mesure de respecter le concept de protection pour les manifestations de course à pied », expliquent ce matin les organisateurs dans un communiqué. L'objectif de ces derniers est également de limiter les pertes financières en renonçant à ce stade.



L’an passé, 1'700 coureurs avaient pris part à l’épreuve, de même que 200 bénévoles. La 26e édition devrait se dérouler le 27 novembre 2021 « si la situation sanitaire le permet », précise le comité d’organisation. /comm-ygo