Triomphe neuchâtelois au triathlon de La Chaux-de-Fonds

Le triathlon de La Chaux-de-Fonds, béni des dieux. Pour la 4e année consécutive, la course qui se disputait dimanche s’est déroulée sous soleil et dans des conditions estivales.

La course qui comptait comme manche finale du championnat jurassien a été remportée dimanche à la piscine des Mélèzes par Alexis Cohen chez les hommes en 1h04'54''. Le Vaudruzien s’est imposé avec 30 secondes d’avance sur le Fribourgeois David Girardet et 40 secondes sur son demi-frère Michaël Verniers. Il s’adjuge du coup le classement général de la compétition. Le podium est complété par Michäel Verniers et le Loclois Ricardo Sênos.



Chez les dames, c’est l’incontournable Joanna Ryter qui a remporté la victoire à La Chaux-de-Fonds. La spécialiste neuchâteloise de l’Ironman a mis un sacré écart entre elle et sa plus proche concurrente Carole Perrot. Avec un temps de 1h11'57'', la jeune femme de 24 ans a réalisé un excellent chrono en reléguant l’habitante de Prêles à 2’34’’. La Chaux-de-Fonnière Valérie Schmidt a échoué, elle, à la 3e place, à seulement une seconde de la Bernoise. Le classement général est remporté par Carole Perrot devant Caroline Schmidt et la Soleuroise Camille Zimmerman. /jha-mle