Yann Moulinier disqualifié

Les jours ne se ressemblent pas pour Yann Moulinier en Coupe d’Europe de bobsleigh à deux. A Altenberg en Allemagne, le Chaux-de-Fonnier et son coéquipier Marco Tanner n'ont pas terminé la deuxième course disputée ce vendredi. Jeudi, le duo avait pris une encourageante neuvième place pour sa première course. /jha